Formel-1-Ikone von Deutschland "überrascht und enttäuscht"

Die Formel 1 ist zurück - und die Fans froh, dass an diesem Wochenende in Bahrain (das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) die neue Saison durchstartet.

Was manchem jedoch im Rennkalender 2023 der FIA eher sauer aufstößt: Wie im vergangenen Jahr steigt wieder kein Grand Prix in Deutschland, fehlen sowohl der Hockenheimring als auch der Nürburgring - sehr zum Leidwesen von Brasiliens Motorsport-Legende Emerson Fittipaldi.

„Ich bin überrascht und enttäuscht, dass die Deutschen nicht in der Lage sind, einen Grand Prix mit einer so großen Tradition und so vielen Meisterschaften zu organisieren“, sagte der zweimalige Formel-1-Weltmeister gegenüber Wettbasis. „In Brasilien sind wir dabei. Es ist eine Schande, dass die Deutschen nicht in der Lage sind, einen GP zu veranstalten.“