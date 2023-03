Leipzig: Ausfall von Nkunku und Schlager droht

"Ich fürchte, dass wir ihn erneut für ein paar Tage verloren haben", berichtete Rose geknickt, "er hat was im Muskel gespürt bei einem Sprint." Am Samstag soll der Franzose untersucht werden.

Deutschlands Fußballer des Jahres hatte in Dortmund nach 111 Tagen sein Startelf-Comeback gegeben, zuvor war er bereits zweimal in der Liga eingewechselt worden. Auch Xaver Schlager muss wohl erst einmal pausieren: "Er ist umgeknickt, das sah am Anfang nicht gut aus, wurde dann aber von Minute zu Minute besser", sagte Rose.