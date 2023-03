Kim Bui kritisiert Turnen: "Mündige Sportler nicht gewollt"

Die frühere Kunstturnerin Kim Bui hat schwere Missstände in ihrer Sportart angeprangert. "Mündige Sportler sind oftmals nicht gewollt, die stören nur", sagte die 34-Jährige im Stern-Interview. Die langjährige Athletin des MTV Stuttgart, die mehr als 20 Jahre dem Kader des Deutschen Turner-Bundes (DTB) angehörte, beklagte vor allem Grenzüberschreitungen des Trainerstabs. Sie habe als Sportlerin "funktionieren" müssen, so Bui.

Bei Ansagen habe sie keine Widerworte geben dürfen. Sie habe nur das essen sollen, "was die Trainerin erlaubt", auch Partys seien Tabu gewesen. Zudem habe sich eine Trainerin in ihre Intimsphäre eingemischt und empfohlen, dass sie mit ihrem Freund "nicht so oft in die Kiste hüpfen" solle - denn dies schade dem Turnen.