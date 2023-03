Skispringer vor Team-Wettbewerb zuversichtlich

Die deutschen Skispringer gehen bei der WM in Planica voller Zuversicht in den abschließenden Team-Wettbewerb.

Die deutschen Skispringer gehen bei der WM in Planica voller Zuversicht in den abschließenden Team-Wettbewerb. "Wir haben eine geile Qualität in der Mannschaft", sagte Andreas Wellinger vor dem letzten Skisprung-Wettkampf im Tal der Schanzen am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport): "Wenn wir es alle ein bisschen besser machen, dann werden sich da einige die Zähne ausbeißen."