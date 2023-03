WWE SmackDown: Das größte Duell seit Jahren nimmt Fahrt auf

Bei WWE SmackDown begegnen sich die WrestleMania-Kontrahenten Roman Reigns und Cody Rhodes erstmals. Reigns‘ Selbstbewusstsein wirkt am Ende erschüttert.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown traf der „Undisputed Universal Champion“ erstmals auf Cody Rhodes, seinen Gegner bei der Megashow WrestleMania 39 - in einer spannungsgeladenen Konfrontation, die viel Lust auf mehr machte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Roman Reigns wird gegen seinen WrestleMania-Gegner tief persönlich

Reigns - der bei WWE so lange regiert wie seit Hulk Hogan in den Achtzigern niemand mehr vor ihm - trat dem „American Nightmare“ in provozierender Lässigkeit gegenüber: Er startete das Segment, indem er beiden Titelgürtel vor Rhodes niederlegte und scheinbar locker fragte: „Worüber willste denn reden?“