Bundesliga: Bayern-Star verrät besondere Kimmich-Geste - und spricht über besondere Vorbild-Rolle

Daley Blind ist es aber recht leicht gefallen, wie der niederländische Nationalspieler selbst erklärte. „Ich habe hier vom ersten Tag an eine besondere Atmosphäre gespürt. Man merkt in diesem Team den starken Zusammenhalt“, sagte Blind im Interview mit dem Bayern-Magazin 51 .

Daley Blind und seine besondere Rolle

Blind spielt seit 2019 wegen Herzproblemen mit einem Defibrillator . Was zunächst nicht gerade einfach war, ist für den 32-Jährigen heute auch ein Stück weit Motivation. Er will als Vorbild glänzen.

Bayern-Profi eifert seinem Vater nach

„Als ich auch Profi geworden bin, haben wir natürlich so einen kleinen Wettbewerb ausgerufen. Ich habe ihn mit Meisterschaften, Spielen in der Nationalmannschaft und bei vielen Trophäen überholt – leider kontert er dann immer, dass er die Champions League gewonnen hat und ich nur die Europa League …“

Den Triumph in der Königsklasse will er nun möglichst mit dem FCB nachholen, am Mittwoch steht das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG an.