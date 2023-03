Bundesliga: Druck für Bayern! BVB rettet Sieg gegen Leipzig

In einer intensiven Partie mit Torchancen auf beiden Seiten setzte sich Borussia Dortmund am Freitagabend durch - auch dank eines Rekordtorschützen.

Mit einem knappen 2:1 (1:0) gegen RB Leipzig hat Borussia Dortmund auch das zehnte Pflichtspiel in 2023 siegreich gestalten können. Im heimischen Signal-Iduna-Park konnten die Borussen den späten Ansturm der Leipziger abwehren. Mit dem Vereinsrekord von acht Liga-Siegen in Folge steht der BVB mindestens eine Nacht an der Tabellenspitze.