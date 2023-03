Anzeige

DEL: Meister Berlin zittert um Play-offs Meister Berlin zittert um Play-offs

Trainer Serge Aubin und Berlin droht das Aus © FIRO/FIRO/SID

SID

Titelverteidiger Eisbären Berlin muss um den Einzug in die Play-offs der DEL bangen.

Titelverteidiger Eisbären Berlin braucht in der Deutschen Eishockey Liga für den Sprung in die Play-offs Schützenhilfe.

Der Meister löste am Freitag die Pflichtaufgabe bei den Augsburger Panthern durch ein 4:3 (2:0, 2:1, 0:2), hat vor dem Finale der Hauptrunde aber weiter zwei Punkte Rückstand zu den Löwen Frankfurt auf Rang zehn. Dieser muss für den Einzug in die Vor-Play-offs her.

Anzeige

Frankfurt gewann 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) bei den Nürnberg Ice Tigers und hat es am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) zu Hause gegen Augsburg selbst in der Hand. Die Löwen (77 Punkte) können sogar noch an den neuntplatzierten Nürnbergern (79) vorbeiziehen. Berlin (75) muss dagegen auf eine Niederlage der Hessen hoffen und die Schwenninger Wild Wings schlagen.

Adler Mannheim machte nach zuletzt vier Niederlagen in Serie trotz eines Fehlstarts durch ein 6:3 (1:3, 3:0, 2:0) gegen den ERC Ingolstadt den Viertelfinaleinzug perfekt. Auch Wolfsburg buchte sein Ticket für die Runde der besten Acht, die Grizzlys besiegten die Düsseldorfer EG mit 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).

Die DEG ist mit 91 Punkten Sechster, doch die Kölner Haie (89) können am Sonntag den rheinischen Rivalen noch hinter sich lassen. Köln kam am Freitag in Schwenningen zu einem 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung.