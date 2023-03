Schneefall in Aspen: Abfahrt nach 23 Läufern abgebrochen

Sejersted lag zum Zeitpunkt des Abbruchs in Führung © AFP/GETTYIMAGES/SID/SEAN M. HAFFEY

Wegen starken Schneefalls ist die Weltcup-Abfahrt der alpinen Skirennläufer in Aspen am Freitag nach nur 23 Startern abgebrochen worden.

Wegen starken Schneefalls ist die Weltcup-Abfahrt der alpinen Skirennläufer in Aspen am Freitag nach nur 23 Startern abgebrochen worden. Diese Entscheidung fällte die Rennjury, nachdem sich die Sichtverhältnisse auf der Strecke Ruthie's Run so stark verschlechterten, dass eine Fortsetzung keinen Sinn mehr ergab.