2. Liga: SC Paderborn 07 – FC St. Pauli, 1:2 (0:2)

Eine starke Leistung zeigte Lukas Daschner, der sich mit einem Doppelpack für den FC St. Pauli beim Trainer empfahl (15./42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Lukas Kwasniok von Paderborn nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Marcel Hoffmeier blieb in der Kabine, für ihn kam Florent Muslija. Karol Mets schlüpfte nach 51 Minuten unfreiwillig in die Rolle des Pechvogels, als er vor 15.000 Zuschauern ins eigene Netz traf. Mit einem Doppelwechsel wollte der SC Paderborn 07 frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Lukas Kwasniok Niclas Nadj und Dennis Srbeny für Marco Schuster und Sirlord Conteh auf den Platz (65.). Die Luft bei der Heimmannschaft war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Conteh bemerkbar machte, der in der 75. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog. Obwohl St. Pauli nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SCP zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.