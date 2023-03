Nagelsmann-Liebling Stanisic: Heißer Kandidat für PSG!

Beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG muss Bayern-Trainer Julian Nagelsmann seine Abwehr wegen der Sperre von Benjamin Pavard umbauen. Josip Stanisic gilt als heißer Startelf-Kandidat!

Vor zwei Jahren war er nicht einmal Stammkraft in der zweiten Mannschaft des FC Bayern in der 3. Liga. Nun könnte er im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain von Anfang an spielen!