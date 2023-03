Nächste Auswärtsniederlage: Kaiserslautern patzt beim FCM

Nach der dritten Auswärtsniederlage nacheinander droht der 1. FC Kaiserslautern den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu verlieren.

Nach der dritten Auswärtsniederlage nacheinander droht der 1. FC Kaiserslautern den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga zu verlieren. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster verlor das Aufsteigerduell beim 1. FC Magdeburg 0:2 (0:1) und verpasste es, zumindest vorläufig näher an den Relegationsplatz heranzurücken. Der FCM dagegen bestätigte seinen Aufwärtstrend und setzte sich weiter von der Gefahrenzone ab.