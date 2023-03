„Schrecklich“: Tennis-Star Rublew emotional zum Krieg in der Ukraine

Russlands Tennisstar Andrej Rublew verurteilt den Krieg, den die Truppen aus seinem Heimatland seit mehr als einem Jahr in der Ukraine führen.

„Du kannst nicht so tun, als ob nichts passiert, weil es schrecklich ist“, sagte der 25-Jährige nach seinem Halbfinalsieg über Alexander Zverev im Halbfinale des ATP-Turniers in Dubai. Es sei „verrückt, dass so viele ganz normale Bürger leiden und sterben“.