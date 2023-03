Anzeige

Ronald Araujo - der personifizierte Alptraum von Real-Star Vinicius Jr. Das Kryptonit von Vinicius Jr.

Hat der Clásico den Glanz verloren? "Catenaccio statt Tiki Taka"

Der FC Barcelona gewinnt das Hinspiel im Copa-del-Rey-Halbfinale bei Real Madrid. Gefeierter Spieler bei den Blaugrana ist Ronald Araujo, der einmal mehr zum Alptraum für einen Real-Star wird.

Es war ein Abend zum Vergessen für Superstar Vinicius Junior.

Der Brasilianer, der sich zuletzt in absoluter Topform präsentierte, sah gegen den Erzrivalen aus Barcelona keinen Stich - und musste mit Real Madrid eine empfindliche 0:1-Niederlage im Hinspiel des Copa-del-Rey-Halbfinals hinnehmen.

Dass der Flügelstürmer einen rabenschwarzen Abend erwischte, lag auch an seinem exzellent aufgelegten Gegenspieler. Mit einer grandiosen Leistung hielt Ronald Araujo den Brasilianer in Schach.

Ronald Araujo wird gegen Real zum Trumpf

Der Uruguayer, der hauptsächlich in der Innenverteidigung beim FCB eingesetzt wird, agierte am Donnerstagabend auf der Position des Rechtsverteidigers - um erneut zum Alptraum von Vinicius Jr. zu werden! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Für Araujo war es das dritte Spiel in Folge gegen Real Madrid auf dieser Position - und der dritte Sieg. Neben dem 1:0 im Bernabeu feierten die Katalanen bereits in der vergangenen Saison einen überzeugenden 4:0-Sieg in Madrid. Außerdem siegten sie zuletzt mit 3:1 in der spanischen Supercopa in Saudi-Arabien.

Mit dem Uruguayer im direkten Duell gegen Vinicius kann der FC Barcelona dabei eine Bilanz von 8:1 Toren aufweisen. Der Real-Star steht dabei noch bei null Toren gegen Barcelona, wenn sein Gegenspieler Ronald Araujo heißt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

„Araujo ist einer der besten Verteidiger der Welt, genauso wie Koundé“, schwärmte Barca-Coach Xavi nach dem Sieg bei Mundo Deportivo. Auch die spanische Presse feierte nach der Gala von einem „kaiserlichen“ Auftritt des 23 Jahre alten Verteidigers, der zum „Kryptonit“ von Vinicius Jr. geworden sei. (NEWS: Pressestimmen zum Barca-Coup)

Real historisch harmlos

Tatsächlich gewann der Barca-Star vier seiner sechs direkten Duelle mit dem Flügelspieler und sorgte mit Barca im Verbund dafür, dass die Königlichen erstmals seit über 15 Jahren keinen einzigen Torschuss im heimischen Stadion zustande brachten.

Vinicius Jr. war der Frust deutlich anzumerken. Bei einer Rangelei mit Frenkie de Jong sorgte er in der 24. Minute für einen Aufreger, dabei nahm er seinen Gegenspieler in Ringermanier förmlich in den Schwitzkasten.

Nach der berechtigten Gelben Karte schimpfte der Brasilianer lautstark in Richtung Schiedsrichter José Luis Munuera Montero und konnte froh sein, dass er nicht vom Platz flog.