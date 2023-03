Neue Free-TV-Bühne für die Formel 1: SPORT1 zeigt in Kooperation mit Sky ein neues Highlight-Magazin zu allen Rennen der Saison 2023 Neue Free-TV-Bühne für die Formel 1: SPORT1 zeigt in Kooperation mit Sky ein neues Highlight-Magazin zu allen Rennen der Saison 2023

Der amtierende Formel-1-Champion Max Verstappen beim Saison-Auftakt in Bahrain © Imago Images

SPORT1 begleitet die anstehende Saison 2023 der „Motorsport-Königsklasse“ mit dem neuen Magazin „Sky F1 Highlights – präsentiert vom AvD“ bei allen 23 Rennen im deutschen Free-TV sowie im Simulcast-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Durch die Sendung führen Formel-1-Experte Christian Danner und SPORT1 Kommentator Peter Kohl

Regel-Sendeplatz für die „Sky F1 Highlights – präsentiert vom AvD“ auf SPORT1 ist der Sonntagabend, die erste Ausgabe des einstündigen Formats mit der Zusammenfassung des Auftaktrennens in Bahrain ist allerdings am kommenden Montag, 6. März, ab 20:15 Uhr zu sehen. Am Montagabend sind im weiteren Saisonverlauf auch Wiederholungen der Sendung vom Sonntag geplant

Sublizenz-Vereinbarung mit Sky beinhaltet zudem Highlight-Clips von allen Formel 1 Rennen für SPORT1.de und die SPORT1 Apps ab zwei Stunden nach Rennende

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „Die Formel 1 fährt auf SPORT1! Wir bedanken uns bei Sky für die Umsetzung dieser Kooperation und freuen uns alle gemeinsam auf den Saisonstart an diesem Wochenende.“

Annika Rody, Director Media Rights der Sport1 GmbH: „Wir freuen uns sehr, dass wir der Formel 1 und ihrer großen deutschen Fangemeinde gemeinsam mit Sky in dieser Saison eine Bühne im Free-TV bieten können.“

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: „Mit der Kombination der unterschiedlichen Verbreitungswege und -formen werden wir gemeinsam mit SPORT1 noch mehr Menschen in Deutschland für diesen packenden Sport begeistern und bieten der Formel 1 die perfekte mediale Plattform.“

Ismaning, 3. März 2023 – Tolle Nachrichten für alle Formel-1-Fans in Deutschland kurz vor dem Saisonstart: SPORT1 bringt die „Motorsport-Königsklasse“ zurück ins Free-TV und begleitet die komplette Saison 2023 mit dem neuen Magazin „Sky F1 Highlights – präsentiert vom AvD“ zu allen 23 Rennen. Neben einer ausführlichen Zusammenfassung des Rennens beinhaltet das einstündige Highlight-Magazin, das in der Regel am Sonntagabend exklusiv im deutschen Free-TV sowie im Simulcast-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps gezeigt wird, unter anderem Analysen von Formel-1-Experte Christian Danner und SPORT1 Kommentator Peter Kohl. In Ausnahmefällen wird das neue Format am Montag ab 20:15 Uhr ausgestrahlt, das gilt auch für die erste Ausgabe nach dem Auftakt in Bahrain. Am Montagabend sind im weiteren Saisonverlauf auch Wiederholungen der Sendung vom Sonntag vorgesehen. Bestandteil der Sublizenz-Vereinbarung mit Sky sind zudem Highlight-Clips für die digitale Berichterstattung über die Formel 1 auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps ab zwei Stunden nach Rennende. Darüber hinaus wird es im Rahmen der Kooperation ab sofort an Rennsonntag regelmäßige Liveschalten zu den Sky Reportern und Experten vor Ort aus dem „STAHLWERK Doppelpass“ mit Moderator Florian König geben.

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „Die Formel 1 fährt auf SPORT1! Wir bedanken uns bei Sky für die Umsetzung dieser Kooperation und freuen uns alle gemeinsam auf den Saisonstart an diesem Wochenende.“

Annika Rody, Director Media Rights der Sport1 GmbH: „Wir freuen uns sehr, dass wir der Formel 1 und ihrer großen deutschen Fangemeinde gemeinsam mit Sky in dieser Saison eine Bühne im Free-TV bieten können. Dank der Kooperation mit Sky werden neben dem neuen Highlight-Magazin auch die Highlight-Clips unsere Berichterstattung über die ‚Motorsport-Königsklasse‘ auf den digitalen Plattformen enorm bereichern.“

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: „Die Kooperation mit SPORT1 ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer Distributionsstrategie. Durch sie machen wir die Formel 1 auch über die exklusiven Live-Übertragungen auf Sky und unserem Streaming-Service WOW hinaus einem möglichst breiten Publikum zugänglich. Der Formel 1 gelingt es, vor allem innerhalb der jüngeren Zielgruppe konstant zu wachsen. Die großen Reichweiten, die wir mit Formel-1-Content 2022 in unserer über sieben Millionen Nutzer umfassenden Sky Sport Community sowie unseren digitalen Plattformen Web & App erzielt haben, sowie das starke Wachstum gegenüber der Vorsaison machen dieses Potenzial deutlich. Mit SPORT1 haben wir einen Partner gefunden, der die Formel 1 nicht nur über die komplette Saison in regelmäßigen Highlight-Zusammenfassungen und innerhalb weiterer Sendungen im Free-TV präsentiert, sondern auch in seine digitalen Plattformen integriert. Mit der Kombination der unterschiedlichen Verbreitungswege und -formen werden wir gemeinsam mit SPORT1 noch mehr Menschen in Deutschland für diesen packenden Sport begeistern und bieten der Formel 1 die perfekte mediale Plattform.“

So läuft die neue Formel-1-Saison

Die Formel 1 verspricht in der Auflage 2023 eine Rekordsaison zu werden, denn es sind 23 Rennen terminiert, darunter drei in den USA: Neben Miami und Austin kommt der neue Stadtkurs in Las Vegas dazu. Außerdem gibt es in Baku, Spielberg, Spa-Francorchamps, Losail, Austin und Sao Paulo gleich sechs Sprintrennen. Für den amtierenden Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und seine Konkurrenten wie Mercedes-Pilot Lewis Hamilton steht an diesem Wochenende das Auftakt-Rennen in Bahrain an. Danach folgt die Station in Jeddah in Saudi-Arabien.

Im Fahrerfeld gibt es einiges an Bewegung: Nachdem Sebastian Vettel mit seinem Karriereende den Startschuss gegeben hatte, starten mehrere Fahrer bei neuen Teams. So wechselte unter anderem Fernando Alonso als Vettel-Nachfolger von Alpine zu Aston Martin. Als einziger deutscher Pilot ist Nico Hülkenberg dabei. Der 35-Jährige übernimmt für Mick Schumacher das Cockpit bei Haas. Schumacher ist dafür als Testfahrer zu Mercedes gewechselt und könnte damit zu einzelnen Einsätzen in dieser Saison kommen. Dazu sind mit Oscar Piastri (McLaren), Nyck De Vries (AlphaTauri) und Logan Sargeant (Williams) gleich drei neue Gesichter im Fahrerfeld.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Martin Rösch

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1233