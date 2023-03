Femke Bol: Ist SIE das neue Gesicht der Leichtathletik?

Sie ist der europäischen Konkurrenz enteilt und dominiert die Stadionrunde wie keine andere. Vergangenen Sommer krönte sie sich in München zur Europameisterin über 400 Meter ohne Hürden (49,44 Sekunden) und über 400 Meter mit Hürden (52,67 Sekunden). Den Titel in der 4x400-Meter-Staffel sammelte sie ebenso noch ein.

Bol: „Weltrekord das Ergebnis von harter Arbeit“

Für Bol, die erst am 23. Februar ihren 23. Geburtstag feierte, war es der zweite 400-Meter-Lauf unter 50 Sekunden.

Auch das sportliche Umfeld machte Bol so stark. Liiert ist die Sprinterin mit dem belgischen Stabhochspringer Ben Broeders.

Sprinterin gehört zu ihren besten Freundinnen

Doch auf ihrem Weg an die Weltspitze wolle die gebürtige Amersfoorterin jeden schlagen, „wer auch immer es ist“, sagte sie bei worldathletics.org .

Und das zahlt sich offenbar aus. Bei den Hallen-Europameisterschaften in Istanbul, die vom 02. bis 05. März stattfinden, geht sie erneut als die große Favoritin an den Start.

Bol-Heimtrainer distanziert sich vom deutschen Modell

In der Süddeutschen Zeitung erklärte Meuwly, dass er vom deutschen Weg zu schnellen 400-Meter-Zeiten nicht überzeugt sei und einen anderen Ansatz verfolge. „Von kurz zu lang“ sei hierzulande das Mantra - also mit einer Vielzahl von kurzen und schnellen Läufen die Sprintausdauer auszubilden.

Meuwly hält diese Herangehensweise für zu einseitig. Er verglich die Taktik mit einem Haus, bei dem nicht vier Wände aufgestellt werden, sondern nur zwei. Seine Pläne sehen größere Umfänge vor: Längere Läufe in einem entsprechend langsameren Tempo.

Das Mittelstreckentraining helfe, so Meuwly, bei Meisterschaften auch über mehrere Runden aus Vorläufen, Halbfinals und Finals hinweg auf hohem Niveau zu performen.

Leistungssprünge sorgen immer für Fragezeichen

Doping-Experte Fritz Sörgel sagte bei SPORT1 , dass er Femke Bol grundsätzlich nichts unterstellen wolle: „Es ist eine Frage des Trainings, wie man die Leute an solche Leistungen heranführt. Nicht nur auf physischer Ebene, sondern auch mental.“

Doch durch die bekannte Leichtathletik-Schmiede, das 2019 beendete Nike Oregon Project, rückte die Sportart in den vergangenen Jahren in das Doping-Licht. Über lange Zeit gab es immer wieder schwere Doping-Anschuldigungen gegen frühere Läufer des Projekts, die bei Meisterschaften mitunter überaus erfolgreich waren.

„Wenn ich mir ein Bild von Frau Bol und ihrem Körperbau anschaue, dann denke ich immer an das Oregon Project. Da wurde gezeigt, was man mit Training, allerdings auch mit - in Klammern - zusätzlichen chemischen Mitteln, die nicht auf der Dopingliste stehen, erreichen kann. Ob beim Oregon Project nach WADA-Liste eindeutige Dopingmittel zum Einsatz kamen, konnte bis jetzt nie bewiesen, nur vermutet werden“, sagte Sörgel, der im Fortlauf des Interviews aber betonte, dass er die niederländischen Trainingsmethoden nicht mit der Vorgehensweise des Oregon Projects gleichsetzen wolle.