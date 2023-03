Nach Mast-Reparatur: Team Malizia hofft auf Neustart

Herrmann und seine Crew hoffen auf Neustart am Abend © Ricardo Pinto / Team Malizia/Ricardo Pinto / Team Malizia/Ricardo Pinto / Team Malizia

Nach der Reparatur des aufgeschlitzten Mastes und dem Austausch des gerissenen Vorsegels hoffen Skipper Boris Herrmann und die Crew der Malizia-Seaexplorer auf einen erfolgreichen Neustart beim Ocean Race am Abend. Nach Einbruch der Dunkelheit gegen 20.00 Uhr MEZ soll das neue Vorsegel gesetzt und damit auch der geflickte Mast einer ersten Belastungsprobe ausgesetzt werden.

"Wir fühlen uns bereit für den nächsten Teil unserer Reise. Das Rennen geht weiter und ist noch sehr, sehr lang", sagte Herrmann nach dem Abschluss der Reparaturarbeiten. Aus Sicherheitsgründen wurden die hohen Tagestemperaturen genutzt, um die am Mast angebrachten Karbonflicken noch länger aushärten zu lassen.

Am Sonntag der vergangenen Woche war in Kapstadt der Startschuss zur Königsetappe über 12.750 Seemeilen von Südafrika durch den Südlichen Ozean bis nach Itajai/Brasilien gefallen. Es ist der längste Streckenabschnitt in der 50-jährigen Geschichte des Rennens rund um die Welt, es werden daher doppelte Punkte vergeben.