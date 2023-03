Versuchter Mord: Zwei Jahre Haft für Promes gefordert

Der ehemalige niederländische Nationalspieler Quincy Promes steht wegen versuchten Mord vor Gericht. In der Verhandlung wird der Vorwurf korrigiert. Eine Haftstrafe droht ihm dennoch.

Den Haag (SID) - Im Strafprozess gegen den früheren niederländischen Fußball-Nationalspieler Quincy Promes hat die Staatsanwaltschaft in Amsterdam am Freitag zwei Jahre Haft gefordert. Die ursprüngliche Anklage auf versuchten Mord werde demnach in den Vorwurf der schweren Körperverletzung umgewandelt. Der 31-Jährige, der inzwischen für Spartak Moskau spielt, war zum Auftakt nicht persönlich vor Ort.