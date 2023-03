PSG in München ohne Neymar

Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain muss das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Bayern München ohne Angreifer Neymar bestreiten. „Neymar wird die kommenden beiden Spiele nicht zur Verfügung stehen“, sagte Trainer Christophe Galtier am Freitag auf einer Pressekonferenz. Am Samstag spielt Paris im Prinzenpark zunächst in der heimischen Ligue 1 gegen den FC Nantes.