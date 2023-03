Formel 1: Perez im ersten Training in Bahrain vor Alonso und Verstappen

Formel 1 in Vegas: Die neue Saison verspricht Spektakel

Das erste Training der neuen Formel-1-Saison ist beendet. Weltmeister Max Verstappen muss gleich zwei Fahrern in Bahrain den Vortritt lassen.

Mercedes fährt im ersten freien Training in Bahrain nur hinterher

Mercedes-Ersatzfahrer Mick Schumacher sah in der Garage des deutschen Rennstalls interessiert zu. Er verfolgte einen Auftakt, der für das über lange Jahre dominierende Team wenig verheißungsvoll verlief: Rekordweltmeister Lewis Hamilton belegte Rang zehn (+2,159), direkt dahinter folgte George Russell (beide England) im zweiten Mercedes (+2,208). Allerdings verzichtete Mercedes zunächst darauf, den weichsten und damit schnellsten Reifen aufzuziehen.

Der Kanadier Lance Stroll , dessen Starterlaubnis nach einem Fahrradunfall erst am Donnerstag erteilt wurde, belegte im zweiten Aston Martin die sechste Position (+1,540). Bester Rookie war der Australier Oscar Piastri im McLaren als Zwölfter (+2,239).

Im zweiten freien Training um 16.00 Uhr ist in Bahrain die Sonne bereits untergegangen und das Flutlicht eingeschaltet. Dann finden die Piloten vergleichbare Bedingungen vor wie beim Qualifying am Samstag und beim Rennen am Sonntag (jeweils ab 16.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).