WM: Frenzel trifft überraschende Entscheidung

Rekordweltmeister Eric Frenzel verzichtet auf einen Start in der letzten WM-Entscheidung der Nordischen Kombinierer am Samstag.

„Mit dem Medaillengewinn in der Staffel habe ich mein Ziel erreicht. Ich weiß, dass ich auf der Großschanze momentan nicht in der Lage bin, ganz oben reinzulaufen. Und das ist das, was zählt bei diesen Weltmeisterschaften“, sagte der 34-Jährige am Freitag in Planica.