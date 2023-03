Anzeige

Bundesliga: Bayern-PK LIVE im Ticker: Mané in Startelf? Nagelsmann spricht vor Spiel beim VfB Stuttgart „Frage im Badezimmer diskutiert“

Pavard? "Laut diskutiert im Badezimmer"

SPORT1

Vor dem Bundesliga-Auftritt beim VfB Stuttgart erklärt Julian Nagelsmann, wie er mit Sadio Mané plant. Im Hinblick auf das CL-Spiel gegen PSG stellen sich beim Trainer gleich mehrere Fragen. Die PK zum Nachlesen.

Am Mittwoch erwartet der FC Bayern PSG zum bis dahin wichtigsten Spiel der Saison, dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Vorher muss der deutsche Rekordmeister allerdings noch eine Hürde in der Bundesliga meistern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Anzeige

Im Südschlager könnte auch Sadio Mané ein potenzieller Kandidat sein, der nach langer Verletzungspause und seinem Comeback gegen Union Berlin wieder in die Startelf rücken könnte. Wahrscheinlich ist aber, dass der Senegalese zunächst auf der Bank Platz nehmen wird.

„Wie die Planung gegen PSG aussieht, haben wir noch nicht im Detail besprochen. Sadio ist normaler Teil des Konkurrenzkampfes“, erklärte Nagelsmann am Freitag. Außerdem sei ein Einsatz von Leroy Sané noch offen, der sich unter der Woche in einem Trainingsunfall leicht verletzte.

Die PK im Liveticker zum Nachlesen.

+++ Das war es +++

Die PK ist beendet. Bis zum nächsten Mal.

+++ Nagelsmann über das PSG-Spiel +++

Auf die Frage, ob PSG sein wichtigstes Spiel der Karriere ist.

„So eine Frage bekommt man oft. Klar, es ist ein wichtiges Spiel, wir haben eine gute Ausgangslage und wollen weiterkommen. Jetzt ist erstmal der VfB wichtig, weil wir keine zehn Punkte Vorsprung haben. Dann ist auch PSG ein bedeutsames Spiel.“

+++ Nagelsmann über den neuen Strafenkatalog +++

„Am glücklichsten bin ich, wenn wir keine Strafen einsammeln müssen. Ich bin eigentlich ein Trainer, der nicht allzu viele Regeln außen herum vorgibt. Es war aber auch das Feedback der Mannschaft, dass es diese Leitplanken geben soll. Die Idee ist im gesamten Trainerteam entstanden und ich bin zufrieden mit der Umsetzung.“

Auf die Frage, was mit dem Geld aus dem Katalog passieren wird:

Anzeige

„Ich habe den Mitarbeitern ja ein Weihnachtsgeschenk gemacht, wo viele Spenden zusammengekommen sind. Ähnlich werden wir es da auch machen und es für mehrere gemeinnützige Zwecke verteilen.“

+++ Nagelsmann über Upamecano und Pavard +++

Auf die Frage, ob Benjamin Pavard trotz seiner Sperre gegen PSG gegen den VfB spielen sollte.

„Die Frage habe ich heute Morgen auch schon laut diskutiert im Badezimmer (lacht.). Benji hat eine extrem gute Form. Es ist eine Bauchentscheidung. Wir wollen und müssen das Bundesliga-Spiel gewinnen. Von der Form müsste er spielen, es gibt aber auch den Aspekt, dass er Mittwoch gesperrt ist und du einem anderen Spieler den Rhythmus geben kannst. Das werden wir morgen im Laufe des Tages entscheiden.“

+++ Nagelsmann über Stanisic +++

„Stani hat es herausragend gut gemacht gegen Union, sowohl offensiv als auch defensiv. Gegen PSG haben wir eine Idee entwickelt, wie wir spielen wollen, das werden wir gegen den VfB auch in Teilen versuchen. Wir werden ein paar Veränderungen vornehmen müssen, auch was den Speed angeht. Wir planen, Teile davon gegen den VfB zu testen. Wie es dann ausfällt, werden wir morgen sehen.“

+++ Nagelsmann über das Hinspiel gegen den VfB +++

„Das Spiel hat keine Relevanz mehr, die aktuelle Phase schon mehr. Sie haben jetzt einen neuen Trainer, haben eine gute Herangehensweise. Sie haben viel Personal im Aufbau, vorne haben sie viel Speed, versuchen, die Spieler ins Rennen zu schicken. Sie arbeiten und laufen viel. Bruno Labbadia wird ihnen die Hölle heiß machen, entsprechend müssen wir uns auch heiß machen.“

+++ Nagelsmann über Sadio Mané +++

„Er macht einen guten Eindruck. Er war lange Weg, wir versuchen ihm gegen Stuttgart mehr Einsatzzeit zu geben. Es war eine schwere Verletzung. Er hat gute Parameter. Wie die Planung gegen PSG aussieht, haben wir noch nicht im Detail besprochen. Sadio ist normaler Teil des Konkurrenzkampfes.“

Anzeige

+++ Nagelsmann über den breiten Kader +++

„Es ist generell gut, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann. Es ist eine Gradwanderung, inwieweit spielt man sich für PSG ein. Das Spiel ist wichtig, das gleiche gilt aber auch für das Stuttgart-Spiel, wenn man sich die Tabellenkonstellation anschaut. Wir haben auch in der Bundesliga nichts zu verschenken, werden Vollgas geben und versuchen, dort drei Punkte zu holen.“

Voller Kader bei den Bayern: "Müssen erstmals wieder Spieler streichen"

+++ Nagelsmann über das Personal +++

„Es sieht gut aus. Leroy Sané testet heute, er hat eine kleine Sprunggelenksverletzung an der Kapsel. Er testet vor dem Training, wenn das gut geht, macht er das Abschlusstraining mit. Ansonsten sind alle dabei. Wir müssen das erste Mal seit langem auch wieder Spieler aus dem Kader streichen. Es ist gut, nahezu alle Spieler wieder an Bord zu haben.“ (NEWS: Verletzt! So steht es um Sané)

+++ Die PK beginnt +++

Julian Nagelsmann ist auf der Bühne angekommen. Es geht los.

+++ Davies winkt Jubiläum +++

Bayern-Linksverteidiger Alphonso Davies könnte am Samstagabend ein Jubiläum feiern. Mit einem Einsatz würde der Kanadier sein insgesamt 100. Bundesligaspiel für den FCB bestreiten. Damit würde er zum jüngsten nicht-deutschen Spieler der Vereinsgeschichte aufsteigen, der diese Marke knackt.

Die Bayern-Woche“, der SPORT1 Podcast zum FC Bayern München!

+++ Bayern ist der Angstgegner des VfB +++