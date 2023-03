Sportwetten: Verstappen Favorit auf Bahrain-Sieg und Titel

Der zweimalige Weltmeister Max Verstappen startet für Sportwettenanbieter bwin am Wochenende als großer Favorit in die neue Formel-1-Saison.

Den dritten Titel des Niederländers in Folge notiert bwin mit Quote 1,60. Mit Quote 1,73 geht der Online-Buchmacher zudem davon aus, dass der 25-Jährige am Sonntag (16 Uhr MEZ/Sky) auch beim Saisonauftakt in Bahrain triumphieren wird.