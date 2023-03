Blindenfußball-BL: FC Ingolstadt als Neuling dabei

Die neue Saison in der Blindenfußball-Bundesliga startet mit dem Liganeuling FC Ingolstadt am 15./16. April.

Die neue Saison in der Blindenfußball-Bundesliga startet mit dem Liganeuling FC Ingolstadt am 15./16. April. Es gibt fünf Spieltage in Stuttgart, Wolfsburg, Dortmund, Hamburg und Köln. Die europaweit einzigartige Spielrunde für blinde und sehbehinderte Spielerinnen und Spieler feiert dabei in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Titelverteidiger ist der FC St. Pauli.