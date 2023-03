Formel 1: "Bekommt keine Unterstützung von mir" - verliert Verstappen seinen wichtigsten Helfer?

Sergio Pérez hat sich in der vergangenen Jahren häufig in den Dienst von Max Verstappen gestellt. Damit könnte nun Schluss sein.

Unvergessen, wie er im großen Formel-1-Finale von 2021 in Abu Dhabi dessen großen Rivalen Lewis Hamilton aufhielt, um den späteren Weltmeister wieder in Schlagdistanz zu bringen. Und auch in der vergangenen Saison stellte sich der Red-Bull-Pilot in den Dienst des Champions. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)