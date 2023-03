Schwebebalken: Malewski mit Bestnote ins Finale

Anzeige

Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski ist beim Kunstturn-Weltcup in Doha mit der höchsten Vorkampfnote an ihrem Paradegerät in das Finale am Samstag eingezogen. Mit 13,733 Punkten lag die 18 Jahre alte Schülerin aus Chemnitz vor Anna Laschewska aus der Ukraine (13,300) sowie der Chinesin Qiu Qiyuan (13,266).

Am Mittwoch war Deutschlands "Turnerin des Jahres" am Stufenbarren noch knapp am Finaleinzug vorbeigeturnt. "Jetzt habe ich gezeigt, dass ich es besser kann", sagte Malewski.

