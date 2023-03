Handball Champions League: Wolff glänzt bei Kielce-Niederlage gegen Barcelona

Wolff bei Pleite gefeiert

In der Folge wog die Partie hin und her, doch kein Team konnte sich wirklich absetzen. In der Schlussminute unterlief Kielce-Star Alex Dujshebaev ein folgenschwerer Schrittfehler, der den insgesamt 24. Sieg in der Champions League - neuer Rekord - der Katalanen besiegelte.