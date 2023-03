Medien: Dybala droht Ex-Klub Juve mit Klage

Der Anwalt hat laut Gazzetta dello Sport Juve zu einer Entschädigungszahlung aufgefordert, weil Dybalas Vertrag in Turin nicht verlängert worden war. Der Klub habe Dybala einen neuen Vertrag mit einem Jahresgehalt in Höhe von acht Millionen Euro plus Boni versprochen. Zu einer Verlängerung sei es jedoch nicht gekommen, und Dybala wechselte daraufhin zur AS Rom.