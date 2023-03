LaLiga-Boss verkündet Transferstopp für Barcelona: "Können keine weiteren Spieler verpflichten"

Javier Tebas zeichnete ein düsteres Bild von der finanziellen Lage des spanischen Topklubs. „Stand heute hat Barcelona keinen Raum im Budget, um im kommenden Transferfenster Geld auszugeben“, erklärte der Chef von Spaniens LaLiga bei einem von der Financial Times ausgerichteten Fußball-Gipfel in London.

Barcelona, das in der Copa del Rey am Donnerstag den Hinspiel-Clásico gegen Real Madrid gewonnen hatte, habe ein „fragwürdiges Verhalten“ an den Tag gelegt, was einen Einfluss auf die Liga habe.