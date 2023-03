2. Liga: Eintracht Braunschweig – DSC Arminia Bielefeld (Sonntag, 13:30 Uhr)

Die Arminia will bei Braunschweig die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Die elfte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Eintracht Braunschweig gegen Fortuna Düsseldorf. Bielefeld zog gegen den 1. FC Heidenheim 1846 am letzten Spieltag mit 0:1 den Kürzeren. Im Hinspiel hatte DSC Arminia Bielefeld einen klaren 4:1-Erfolg gelandet.

In der Tabelle sind die Mannschaften in der gleichen Region unterwegs, nachdem die bisherige Saison der beiden Teams vergleichbar verlief. Körperlos agierte Braunschweig in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich Bielefeld davon beeindrucken lässt? DSC Arminia Bielefeld wie auch Eintracht Braunschweig haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.