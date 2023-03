2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – Hannover 96 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden fünf Partien steht Hannover 96 am Sonntag im Spiel gegen SpVgg Greuther Fürth mächtig unter Druck. Beim 1. FC Kaiserslautern gab es für die SpVgg am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage. Am vergangenen Spieltag verlor 96 gegen den 1. FC Magdeburg und steckte damit die neunte Niederlage in dieser Saison ein. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Hannover siegte nur knapp mit 2:1.