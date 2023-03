Darts Premier League: Der "Iceman" friert - Price kritisiert Veranstalter und löscht Story

Der umstrittene Ex-Weltmeister Gerwyn Price hat Kritik an den Veranstaltern der Premier League geäußert. Der Waliser bemängelt die Bedingungen in der Halle in Exeter.

Gerwyn Price hat seinem Ruf als Reizfigur mal wieder entsprochen. Nach seinem Ausscheiden am 5. Spieltag der Premier League in Exeter setzte der Waliser eine später gelöschte Instagram-Story ab, in der er die Bedingungen in der Halle kritisierte. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)