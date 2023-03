Nicht gut genug für Deutschland? Bei diesen Talenten hat der DFB gepennt

Nicht nur im Fall von Can Uzun macht der DFB keinen glücklichen Eindruck. Auch andere Talente gingen dem Deutschen Fußball-Bund durch die Lappen. SPORT1 beleuchtet die prominentesten Fälle.

Es sind mittlerweile nicht mehr nur Einzelfälle von Talenten, die in deutschen Nationalmannschaften keine Einsatzchance bekommen.

Jüngstes Beispiel: Can Uzun, der in dieser Saison für die A-Jugend des 1. FC Nürnberg in 17 Pflichtspielen schon 20 Tore erzielt hat.