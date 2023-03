Erfolg für Masepin: Fortsetzung der Karriere möglich

Nach einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union kann der umstrittene Nikita Masepin wieder leise auf eine Rückkehr in die Formel 1 hoffen.

Nach einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union kann der umstrittene russische Motorsportler Nikita Masepin wieder leise auf eine Rückkehr in die Formel 1 hoffen. Demnach ist es dem 24-Jährigen nun wieder erlaubt, in die Europäische Union einzureisen, um dort mit Teams zu verhandeln. Er darf dabei jedoch nicht von seinem Vater Dimitri unterstützt werden, dem das russische Bergbauunternehmen Uralkali gehört.

Aus sportlicher Sicht erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass Masepin in nächster Zeit ein Cockpit in der Formel 1 erhält. In der bislang einzigen Saison 2021 überzeugte er nicht, leistete sich viele Fehler und blieb ohne Punkt. Auch zu Schumacher hatte er nicht das beste Verhältnis. Wegen des Sponsorings durch Uralkali galt Masepins Platz bei Haas jedoch vor Beginn des Krieges als gesichert.