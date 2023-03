Formel 1: Steiner wehrt sich gegen Mobbing-Vorwürfe von Schumacher

So wirft das Lager von Schumacher dem Haas-Teamchef aufgrund der aktuellen Serie der Netflix-Doku „Drive to Survive“, die Steiner Kultstatus einbrachte , Mobbing vor.

Gegen diese Vorwürfe wehrt sich der Österreicher nun vehement. „Das ist nicht Mobbing. Mobbing brauchen wir nicht machen, denn am Ende ist er unser Fahrer“, sagte er im Interview mit RTL/ntv und sport.de .

Haas-Boss Steiner zeigt keine Reue für die Behandlung von Schumacher

Viel mehr fordert er Verständnis für seine Person ein. „Wenn man die Gespräche nach einem frustrierenden Rennen oder einem großen Crash herausnimmt, muss man versuchen, auch mich zu verstehen“, erklärte der 57-Jährige und ergänzte: „Ich glaube: Wie wir es gemacht haben, war so korrekt wie möglich in einem so schwierigen Sport.“