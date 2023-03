Tennis: Friedsam nach Krimi im Viertelfinale von Austin

Anna-Lena Friedsam hat nach einem Nervenkrimi das Viertelfinale beim WTA-Turnier in Austin/Texas erreicht. Die 29-Jährige aus Neuwied gewann am Donnerstag die schwer umkämpfte Partie in der Runde der letzten 16 gegen Erika Andrejewa mit 7:5, 6:7 (2:7), 7:6 (10:8). Als nächstes trifft Friedsam auf die an Position fünf gesetzte Marta Kostjuk aus der Ukraine oder Madison Brengle (USA).