Machtmissbrauch: Ex-Turnstar Kim Bui erhebt schwere Vorwürfe gegen Trainerin

Sie wird in den USA gefeiert - aber der Hype hat böse Folgen

Mehr als 20 Jahre turnte Kim Bui auf Weltklasseniveau und dennoch fällt ein Fazit über ihre Karriere nicht positiv aus: „Es ist nicht in Ordnung gewesen, wie mit mir umgegangen wurde“, resümiert die 34-Jährige in ihrem Buch „45 Sekunden“.

„Ich habe mich bei ihr immer als die kleine Turnerin gesehen und nie als wirklich erwachsener, wertgeschätzter Mensch“, erklärt die Ex-Turnerin, die an drei Olympischen Spielen, neun Weltmeisterschaften und zwölf Europameisterschaften teilnahm, über ihre ehemalige Trainerin.

Bui spricht über Machtmissbrauch im Sport

Im Interview mit RedaktionsNetzwerk Deutschland prangerte Bui den Umgang mit gelebtem Machtmissbrauch im Sport an.

Dabei stellte sie fest, dass es wichtig sei, „dass man es irgendwann für sich erkennt und verarbeitet. Ich habe erkannt, dass es nicht in Ordnung gewesen ist, wie mit mir umgegangen wurde. Das bedeutet aber nicht, dass ich heute diese Menschen verteufele. Jeder handelt nur im Rahmen seiner Möglichkeiten und trifft Entscheidungen mit dem Wissen, was er in dem Moment hat.“