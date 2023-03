Rosenheim startet Spendenaufruf für Glemser

Für ihren schwer verletzten Spieler Mike Glemser haben die Starbulls Rosenheim aus der Oberliga Süd einen emotionalen Spendenaufruf gestartet. Der Eishockey-Klub informierte am Donnerstag in enger Abstimmung mit der Familie des Spielers über das schlimme Schicksal Glemsers, der am 3. Februar beim Spiel beim SC Riessersee schwere Verletzungen der Wirbelsäule erlitten hat und nun vom Hals abwärts gelähmt ist.