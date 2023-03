Mainz 05: Auf diesen Bundesliga-Angreifer darf sich Klinsmann freuen

Jürgen Klinsmann wird als neuer Nationaltrainer Südkoreas auch in die Bundesliga schauen. Beim FSV Mainz 05 startet Jae-Sung Lee voll durch - und lässt die Rheinhessen träumen.

Auch Borussia Mönchengladbach konnte den FSV Mainz 05 am vergangenen Spieltag nicht stoppen.

Die Rheinhessen holten beim 4:0 ihren dritten Sieg in Serie - und wieder hatte Jae-Sung Lee entscheidenden Anteil am Erfolg. Der Südkoreaner erzielte bereits zum vierten Mal in dieser Bundesliga-Saison das 1:0, später bereitete er noch einen Treffer vor. (DATEN: Die Ergebnisse der Bundesliga)