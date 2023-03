Flüchtlingsunglück: Frühere Nationalspielerin unter Opfern

In Italien sind bei einem Flüchtlingsunglück 67 Menschen ums Leben gekommen. Zu ihnen zählt eine ehemalige Hockeyspielerin.

Zu den 67 Todesopfern des Flüchtlingsunglücks in Süditalien zählt auch die ehemalige Kapitänin der pakistanischen Hockey-Frauennationalmannschaft. Die 27-jährige Shahida Raza war an Bord des vom türkischen Izmir abgefahrenen Fischkutters, der am Sonntag vor der Küste der süditalienischen Stadt Crotone verunglückte. Das berichten italienische Medien.