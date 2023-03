Zverev erreicht Halbfinale von Dubai

Zverev erstmals nach Verletzung in einem Halbfinale © AFP/SID/KARIM JAAFAR

Der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev eilt derzeit von Sieg zu Sieg. In Dubai gelingt ihm dabei ein wichtiger Meilenstein nach seiner schweren Verletzung.

Alexander Zverev steht erstmals seit seiner schweren Knöchelverletzung im Halbfinale eines ATP-Turniers. Der Olympiasieger aus Hamburg setzte sich in seiner Viertelfinalpartie in Dubai gegen den Italiener Lorenzo Sonego am Donnerstag mit 7:5, 6:4 durch und erarbeitet sich immer mehr Selbstvertrauen.