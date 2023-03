Ski-WM: Emotionaler Coup! Warum eine deutsche Silber-Heldin schon vor Rennende weinte

Die deutschen Skilangläuferinnen haben bei der WM in Planica Silber mit der Staffel geholt und eine zwölfjährige Durststrecke beendet.

Die deutschen Skilangläuferinnen haben bei der WM in Planica Silber mit der Staffel geholt und eine zwölfjährige Durststrecke beendet. Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink und Schlussläuferin Carl mussten sich nach 4x5 Kilometern einzig den Titelverteidigerinnen aus Norwegen geschlagen geben, Bronze ging an Schweden. ( DATENCENTER: Alle WM- und Weltcup-Ergebnisse im Skilanglauf )

Die DSV-Staffel knüpfte damit an die Erfolge bei Olympia 2022 in Peking an, wo die Staffel Silber und Hennig und Carl Gold im Team-Sprint gewonnen hatten.