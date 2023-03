Kracher in Dortmund: Nkunku vor Rückkehr in RB-Startelf

Trainer Marco Rose stellte dem Franzosen im Liga-Kracher bei Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr) einen Platz in der Anfangsformation in Aussicht. „Irgendwann ist der Tag auch da, wo wir die Qualität von Christopher von Beginn an haben wollen. Er hat eine normale Trainingswoche hinter sich und ist eine Option“, sagte Rose am Donnerstag.