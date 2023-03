PGA-Tour passt Pläne für 2024 an - LIV reagiert mit Spott

Die Konkurrenztour LIV reagierte mit Spott auf die Umstrukturierung. "Nachahmung ist die größte Form der Schmeichelei. Herzlichen Glückwunsch an die PGA-Tour. Willkommen in der Zukunft", hieß es auf dem Twitter-Account von LIV Golf. Der viermalige Majorsieger McIlroy lobte den Schritt dagegen: "Ich liebe es. Natürlich war ich ein Teil davon und habe an vielen Diskussionen teilgenommen. Ich denke, es macht die Tour wettbewerbsfähiger."