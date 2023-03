Sommer blendet möglichen Konkurrenzkampf mit Neuer aus

Frankfurt am Main (SID) - Yann Sommer will sich noch nicht mit einem möglichen Comeback von Manuel Neuer und einem damit verbundenen Kampf um den Platz im Tor beim Fußball-Rekordmeister Bayern München beschäftigen. „Ich mache mir darüber im Moment keine Gedanken. Wir stehen vor tollen Herausforderungen, darauf konzentriere ich mich“, sagte der 34-Jährige im kicker-Interview. Er sehe Neuer „fast täglich“ und habe „sehr guten Kontakt“.

Neuer (36) hatte nach dem WM-Debakel mit der deutschen Nationalmannschaft in Katar einen Unterschenkelbruch erlitten, die Bayern holten Sommer in der Winterpause von Borussia Mönchengladbach als Ersatz.

"Es ging tatsächlich relativ schnell. Ich bin lange im Geschäft, weiß, wie es ist, in eine neue Mannschaft zu kommen und was dabei wichtig ist", sagte der Schweizer, der sich nach eigenen Angaben immer besser zurechtfindet. In der Anfangsphase habe es Dinge im Spielaufbau gegeben, "die noch nicht perfekt waren. Das funktioniert mittlerweile aber sehr gut. Grundsätzlich bin ich zufrieden, will mich aber immer verbessern. Ich möchte für Bayern München ein Top-Torwart sein."