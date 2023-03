AEW Dynamite: Spektakuläres Match endet mit angeblicher Kündigung

Anzeige

Powerhouse Hobbs gewann bei AEW Dynamite das Leitermatch um eine Chance auf den TNT-Titel © AEW

Bei AEW Dynamite verdient sich Powerhouse Hobbs ein großes Titelmatch - während Eddie Kingston die Fans mit den Worten „Ich kündige!“ schockt.

Schon wenige Tage vor ihrem ersten großen Pay Per View des Jahres haben die Verantwortlichen des WWE-Rivalen AEW mit einem großen und folgenreichen Match für Gesprächsstoff gesorgt.

Bei der letzten Episode der TV-Show Dynamite vor dem Großereignis Revolution in der Nacht zum Montag gab es ein großes Leitermatch, an dessen Ende ein neuer Titel-Herausforderer gekürt wurde - und das zudem in einer angeblichen Kündigung mündete. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Powerhouse Hobbs mit großem Sieg - Eddie Kingston: „Ich kündige“

Im Mittelpunkt der Sendung stand das „Face of the Revolution Ladder Match“, bei dem acht Teilnehmer um eine Chance auf den TNT-Titel rangen - unter ihnen auch der maskierte junge Mexikaner Komander, der erstmals bei Dynamite zu sehen war.

Nachdem es eine Reihe von wilden Flugmanövern zu sehen gab, triumphierte am Ende Muskelpaket Powerhouse Hobbs, nicht ganz überraschend: Hobbs ist der Lokalmator in San Francisco, der Stadt, in der sowohl Dynamite als auch Revolution stattfinden. Mit einer Reihe von Videosegmenten, die seine schwierige Kindheit und Jugend thematisierten - unter anderem den Tod seines Bruders bei einer Schießerei - hatte AEW schon in den vergangenen Wochen und Monaten einen neuen Fokus auf Hobbs gelenkt.

Der 32-Jährige trifft beim nächsten Dynamite auf den Sieger des Revolution-Matches zwischen TNT-Champion Samoa Joe und dessen Erzrivale Wardlow.

Für zusätzliches Aufsehen sorgte im Anschluss an Dynamite ein Video-Segment, das zunächst nur über die sozialen Kanäle der Liga ausgestrahlt wurde: Eddie Kingston, einer der unterlegenen Konkurrenten Hobbs‘, kündigte in einem Backstage-Interview frustriert an: „Ich verlasse AEW!“

Kingston, dessen lange Karriere in den Independent-Ligen bei AEW spät groß aufgeblüht war, lieferte damit einen Paukenschlag, für den es allerdings eine naheliegende Erklärung gibt: Seine Karriere verlagert sich für den Moment offensichtlich in die Schwesterliga ROH.

Am heutigen Donnerstag beginnt bei ROH die Ausstrahlung einer neuen, wöchentlichen Streaming-Show auf deren Portal Honor Club: Bei den Tapings am Wochenende spielte Kingston eine Schlüsselrolle, forderte den amtierenden World Champion Claudio Castagnoli heraus.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 1. März 2023:

AEW All-Atlantic Title Match: Orange Cassidy (c) besiegt Big Bill Face of the Revolution Ladder Match: Powerhouse Hobbs besiegt Action Andretti, AR Fox, Eddie Kingston, Komander, Konosuke Takeshita, Ortiz, Sammy Guevara Chris Jericho besiegt Peter Avalon FTW Title Match: Hook (c) besiegt Matt Hardy Riho besiegt Toni Storm Tag Team Casino Battle Royale - Sieger: Danhausen & Orange Cassidy

Castagnoli und Kingston haben eine lange Vorgeschichte: Die beiden hatten vor Castagnolis WWE-Zeit eine große Fehde im Independent-Bereich, in der auch reale persönliche Spannungen zwischen den beiden eine Rolle spielen - die auch bei Castagnolis AEW-Debüt im Sommer thematisiert worden waren. (SPORT1-Interview: Claudio Castagnoli forciert Deutschland-Beben bei AEW)