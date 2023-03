2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13:00 Uhr)

Die Körpersprache stimmte in der Regel beim SSV Jahn Regensburg, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 56 Gelbe Karten sammelte. Ist die Fortuna darauf vorbereitet? Bei Düsseldorf sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Dreimal in den letzten fünf Spielen verließen die Gäste das Feld als Sieger, während der SSV in dieser Zeit sieglos blieb.