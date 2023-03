Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr)

Die TSG konnte in den letzten fünf Spielen nicht punkten. Mit Mainz wartet am Samstag auch noch ein starker Gegner. Letzte Woche gewann der FSV gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:0. Damit liegt der 1. FSV Mainz 05 mit 32 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Hoffenheim ernüchternd. Gegen Borussia Dortmund kassierte man eine 0:1-Niederlage. Partout keine Probleme hatte die TSG 1899 Hoffenheim im Hinspiel gehabt, als man einen 4:1-Sieg holte.

Auf des Gegners Platz hat die TSG noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst acht Zählern unterstreicht. Das Team von Pellegrino Matarazzo belegt mit 19 Punkten den Abstiegsrelegationsplatz. Wer den Gast als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 48 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die formschwache Abwehr, die bis dato 41 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Hoffenheim in dieser Saison. Der bisherige Ertrag der TSG 1899 Hoffenheim in Zahlen ausgedrückt: fünf Siege, vier Unentschieden und 13 Niederlagen.