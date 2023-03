3. Liga: FSV Zwickau – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Nachdem es in den letzten vier Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will Zwickau gegen den SC Verl in die Erfolgsspur zurückfinden. Zuletzt kassierte der FSV Zwickau eine Niederlage gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth – die 13. Saisonpleite. Letzte Woche gewann der SC Verl gegen VfB Oldenburg mit 2:1. Damit liegt Verl mit 31 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Im Hinspiel siegte Verl bereits sehr deutlich mit 3:0.