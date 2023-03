Schalke-Power für die Nationalmannschaft? Vier Kandidaten für Flick

Nach dem WM-Fiasko in Katar will Hansi Flick die Nationalelf auf der einen oder anderen Position umbauen. Neue, aber auch zuletzt nicht mehr berufene Spieler könnten die Chance erhalten. SPORT1 zeigt potenzielle DFB-Kandidaten.

Mit Blick auf die Heim-EM 2024 will Bundestrainer Hansi Flick bei der deutschen Nationalmannschaft personelle Veränderungen vornehmen. Schon zu den nächsten Länderspielen gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) sollen Spieler eingeladen werden, die bislang noch nicht die Chance im DFB-Trikot erhalten haben.

„Wir werden schauen, dass wir den einen oder anderen Neuen dabeihaben. Es wird interessant, einige Jungs mal zu sehen“, sagte Flick am Dienstag bei einem Medientermin in Köln.

Malick Thiaw

Zuletzt spielte Thiaw dreimal in Folge über 90 Minuten in der Serie A und überzeugte mit gutem Spielaufbau, starkem Stellungsspiel und aggressiver Zweikampführung.

Es sind genau die Attribute, die Flick für den Neustart benötigt, stellte der Bundestrainer am Dienstag doch eindringlich klar: „Wenn man die WM betrachtet, waren die Mannschaften die erfolgreichsten, die die wenigsten Tore reinbekommen haben. Unsere Gegner waren überdurchschnittlich effizient gegen uns, deshalb sind wir ausgeschieden. In der Defensive müssen wir uns verbessern.“

Marius Wolf

Auch auf den Außenverteidiger-Positionen herrscht dringender Bedarf. Links drängt sich der bereits unter Joachim Löw zum Zug gekommene Philipp Max (29) bei Eintracht Frankfurt wieder als Kandidat auf, die weit größere Baustelle ist aber die rechte Seite, auf der Flick in den vergangenen Jahren ohnehin viel und meist erfolglos experimentierte - sogar noch während der WM in Katar .

Der in Dortmund immer mehr aufblühende Wolf wäre ein interessanter DFB-Neuling für hinten rechts! Er kommt in der laufenden Saison auf 20 Pflichtspiel-Einsätze für den BVB und ist unter Coach Edin Terzic aktuell kaum noch aus der Viererkette wegzudenken.

Nach SPORT1 -Informationen will sich Flick am Freitag das Topspiel zwischen Dortmund und Leipzig im Stadion ansehen - und den schwarz-gelben Überflieger dabei sicher noch einmal ganz genau unter die Lupe nehmen.

Tom Krauß

Der von RB Leipzig ausgeliehene Sechser stand in allen 22 Bundesliga-Spielen in dieser Saison in der Startelf und wusste gerade im Spiel gegen den Ball immer wieder seine Stärken einzubringen.